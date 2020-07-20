7 kişilik gurbetçi aile ölümden döndü - Son Dakika

7 kişilik gurbetçi aile ölümden döndü

Fransa'dan Türkiye'ye yıllık izinlerini kullanmak için gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu araç, TEM otoyolunda tırların sıkıştırması neticesinde hasar gördü.

Fransa'dan Türkiye'ye yıllık izinlerini kullanmak için gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu araç, TEM otoyolunda tırların sıkıştırması neticesinde hasar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Alınan bilgiye göre, Mehmet H. idaresindeki BM-967-HQ 87 Fransız plakalı araç Kilis'e doğru ilerlerken, TEM otoyolu Pozantı- Tarsus istikameti Damlama mevkisinde, iddiaya göre aynı yönde seyreden iki tırın sıkıştırması neticesinde arada kaldı.

Olay anında, kaportasında ciddi hasar oluşan aracı, güvenlik şeridine çeken sürücü Mehmet H., toplam 7 kişinin bulunduğu aracın içindeki ilk paniğin atlatılmasının ardından durumu, güvenlik ekiplerine bildirdi.

Oluşan hasar nedeniyle aracın kapıları sıkışınca, olay yerine Büyükşehir itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tır sürücülerinin durmayarak yollarına devam ettiği ve şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araç içinde bulunan gurbetçi aile, kapıların açılmasıyla tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

TEM Otoyolu, Türkiye, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 kişilik gurbetçi aile ölümden döndü - Son Dakika
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