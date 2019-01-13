7 Kişilik Palu Ailesi Adliyeye Sevk Edildi
36 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişilik Palu ailesi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde 11 yıl önce Meryem
ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişilik Palu
ailesi adliyeye sevk edildi.
Körfez Başsavcılığı
, Palu ailesi fertleri için Meryem ve Melike Tahnal'ın öldürülerek gömülmesi olayı hakkında aile hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarttı. Çıkartılan karar üzerine harekete geçen Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Palu ailesi fertlerini gözaltına aldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro
Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih
Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael Körfez Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:54 Kaynak: İHA
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