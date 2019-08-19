Son Dakika Haberleri: 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
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7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

1 saat önce

Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında, System.String[]
Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl- Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada 7 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü. - NEVŞEHİR
Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:43 Kaynak: İHA
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