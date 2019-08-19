Son Dakika Haberleri: 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
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7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

38 dakika önce

Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Acıgöl- Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada 7 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü.
(İHA)
Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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