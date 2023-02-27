7 kişinin öldüğü hemzemin geçit kazasında karar açıklandı, minibüs şoförüne 152 yıl hapis - Son Dakika
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7 kişinin öldüğü hemzemin geçit kazasında karar açıklandı, minibüs şoförüne 152 yıl hapis

27.02.2023 12:31

7 kişinin öldüğü hemzemin geçit kazasında karar açıklandı, minibüs şoförüne 152 yıl hapisTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen ve toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı hemzemin geçit kazasında uzman trafik...

7 kişinin öldüğü hemzemin geçit kazasında karar açıklandı, minibüs şoförüne 152 yıl hapis

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen ve toplamda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı hemzemin geçit kazasında uzman trafik bilirkişi raporuna göre tam kusurlu olduğu belirlenen minibüs şoförüne toplamda 152 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

4 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen kazada Bilal Küllü idaresindeki 59 ADJ 755 plakalı işçi servisi minibüsü önce kırmızı ışık ihlali yapmış ardından da tren geçeceği için bariyerle kapalı olan hemzemin geçide bariyerler arasındaki boşluktan zikzak çizerek girmiş, trenin çarptığı minibüsteki işçilerden Cangül Akın, Nebibe Korkmaz, Nusret Açıkgöz, Suzan Aksoy, Halil Aksoy, Yaşar Yüce, Hülya Dinçkol hayatını kaybederken 5 işçi de yaralanmıştı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 işçi için ayrı ayrı olası kasıtla öldürme suçlaması ile 20'şer yıl olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 işçi için de ayrı ayrı basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama suçundan 5'er yıl olmak üzere 25 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinin ardından başlayan yargılama sürecinde karar duruşması da gerçekleştirildi.

Velimeşe sapağından sola dönmek için ışıklı kavşağa gelen servis minibüsü önce kırmızı ışıkta bekleyen aracın sağından geçmiş ardından da kapalı olan bariyere yanaşmış ve bariyerin açık kısmından zikzak çizerek hemzemin geçide girdiği sırada Halkalı - Kapıkule arasında sefer yapan yük treninin çarpması sonucu minibüste yolcu olarak bulunan işçilerden 5'i kaza yerinde 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş diğer 5 işçi de yaralanmıştı.

Uzman trafik bilirkişi raporuna göre kırmızı ışıklı trafik işaretine uymamak ve kara yolları trafik kanunu uygulama yönetmeliğinde düzenlenen aksine bir trafik işareti olmadıkça bütün kavşaklarda araçlar, ray üzerinde hareket eden taşıtlara geçiş hakkını vermek zorundadırlar kurallarını ihlal ettiğinden dolayı tam kusurlu olarak değerlendirilen servis minibüsü şoförü Bilal Küllü'nün öncelikle önünde bekleyen aracın sağından geçerek, ikinci kez kırmızı ışıkta geçerek de kural ihlali yaptığı tren yolu hemzemin geçitte meydana gelen kaza nedeniyle yargılanan minibüs şoförüne toplamda 152 yıl 11 ay hapis cezası verildi

Kaynak: İHA
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Velimeşe, Tekirdağ, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7 kişinin öldüğü hemzemin geçit kazasında karar açıklandı, minibüs şoförüne 152 yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 kişinin öldüğü hemzemin geçit kazasında karar açıklandı, minibüs şoförüne 152 yıl hapis - Son Dakika
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