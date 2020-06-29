7 kişinin öldüğü kazada, TIR şoförü tutuklandı - Son Dakika

KONYA'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı, 3'ü çocuk, 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazada, TIR şoförü Ufuk Demirtaş (36) tutuklandı.

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