7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş
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7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (3)CAN ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLİKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Muammer ve eşi Memduha Can'ın cenazeleri Cihanbeyli ilçesine bağlı Böğrüdelik Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılanan cenaze namazı sonrası...
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (3)
CAN ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLİ Konya
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Muammer ve eşi Memduha Can'ın cenazeleri Cihanbeyli
ilçesine bağlı Böğrüdelik Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılanan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Çiftin, bir yakınlarının düğünlerine katıldıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
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