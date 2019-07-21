Son Dakika Haberleri: 7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş
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7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş

34 dakika önce

7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (3)CAN ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLİKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Muammer ve eşi Memduha Can'ın cenazeleri Cihanbeyli ilçesine bağlı Böğrüdelik Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılanan cenaze namazı sonrası...

7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş (3)
CAN ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLİ
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 7 kişiden Muammer ve eşi Memduha Can'ın cenazeleri Cihanbeyli ilçesine bağlı Böğrüdelik Mahallesi'nde ikindi namazının ardından kılanan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Çiftin, bir yakınlarının düğünlerine katıldıktan sonra evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
7 kişinin öldüğü kazada, yaşlı çift düğünden dönüyormuş
Cihanbeyli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
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