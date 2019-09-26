Son Dakika Haberleri: 7 kişinin öldüğü kazanın davasında firari sürücüye yurt dışı yakalama kararı
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7 kişinin öldüğü kazanın davasında firari sürücüye yurt dışı yakalama kararı

2 gün önce

KAYSERİ'de, otomobil ve ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen, 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanan ve Gürcistan'a kaçtığı ileri sürülen firari sürücü Adnan Ö. hakkında yurt dışında da arama kararı çıkarıldı.

7 kişinin öldüğü kazanın davasında firari sürücüye yurt dışı yakalama kararı, System.String[]

KAYSERİ'de, otomobil ve ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen, 7 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanan ve Gürcistan'a kaçtığı ileri sürülen firari sürücü Adnan Ö. hakkında yurt dışında da arama kararı çıkarıldı.

Geçen yıl 25 Mart'ta meydana gelen kazada, Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm (36) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, Adnan Ö. (46) yönetimindeki otomobilin arkadan sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan firari sürücü Adnan Ö. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıldır süren davanın görülmesine devam edildi. Ölen ailenin yakınları ile firari sanık Adnan Ö.'nün avukatı duruşmada hazır bulundu. Kazada ağabeyini kaybeden Ahmet Üzüm, "1,5 yıl oldu, herhangi bir gelişme olmadı. Suçlunun nerede olduğu da belli. Sağlıklı bir şekilde dönüş bekliyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, Gürcistan'a kaçtığı iddia edilen sanık Adnan Ö. hakkında yurt dışında da arama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

'SONUNDA ÇABALAR KARŞILIK BULDU'

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Üzüm ailesinin yakınları, yakalama kararı çıkarılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ailenin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "Sonunda çabalar karşılığını buldu. 7 kişinin katili olan ve elini kolunu sallayarak Gürcistan'a giden ve halen orada yaşadığını tahmin ettiğimiz kişi ile ilgili yurt dışında  yakalama kararı çıkarıldı. Suçların iadesine dair sözleşme açıkça bu yakalama kararının verilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu süreçte bize yardımcı olan sayın vekillerimize, yargının ve Adalet Bakanlığı'nın temsilcilerine, hukukun gerçek temsilcisi mahkememize ve mahkeme başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazada yakınları ölen Rüştü Üzüm de "7 kişinin katili hiç bir zaman kendini kurtaramayacak. Nereye giderse gitsin devletimiz onu ininden çıkaracak. Bizim 7 canımız gitti. Her mahkemeye geldiğimizde her ertelenmesinde yüreğimiz parçalanıyor" dedi.

- Kayseri

Gürcistan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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