7 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 7 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 gözaltı - Son Dakika

7 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 gözaltı

6 saat önce

Van Gölünün Adilcevaz kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

7 kişinin öldüğü olayla ilgili 5 gözaltı, System.String[]

Van Gölünün Adilcevaz kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Adilcevaz'a bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü sahil şeridinde Pakistan, Bangladeş, İran, Suriye, Hindistan ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması ve 7 kişinin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 5 kişinin göz altına alındığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Teknenin alabora olması sonucu kurtarılan 72 kişiden 3'ünün tedavileri halen devam etmektedir. Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca meydana gelen olay ile ilgili olarak ortaklaşa yapılan soruşturma neticesinde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliden 5'i yakalanarak Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
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