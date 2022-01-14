DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma arbede nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Cumhuriyet Savcısı, davanın kapalı oturumla devam etmesini talep etti. Dedeoğulları ailesinin avukatları ise bu talebi kabul etmediklerini dile getirdi. Mahkemeye 2 kez daha ara verildi. Aranın ardından heyet, duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.
Duruşmada çıkan arbedede ise 6 polisin hafif yaralandığı, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavganın davasında arbede çıktı (2) - Son Dakika