Son Dakika Haberleri: 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)
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7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

31 dakika önce

4 TUTUKLAMAMersin'de metil alkolden zehirlenme nedeni ile 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili zanlıların mahkeme süreci tamamlandı.

7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

4 TUTUKLAMA
Mersin'de metil alkolden zehirlenme nedeni ile 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili zanlıların mahkeme süreci tamamlandı. Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında  E.A., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adliyeye götürüldü. Zanlılardan Ç.A. ve B.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİR KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Olayla ilgili daha önce de yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarılan M.Ö. tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 5'e yükseldi. 


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:50 Kaynak: DHA
Mersin, Sabah, Güncel
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