7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika

7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı

22.04.2021 14:19
7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı, System.String[]

Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri'de trafik kazası sonucu Üzüm ailesinden 7 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme başkanı, şahsın kazanın ardından kaçtığı Gürcistan'da yakalanıp tutuklandığını ve sanık hakkında iade işlemi başlatıldığını belirtti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatı hazır bulundu. İleri bir tarihe ertelenen duruşmada, mahkeme başkanı olayın ardından firar eden sanık Adnan Özdemir'in kırmızı bültenle ve İnterpol tarafından da arandığını hatırlatarak kaçtığı Gürcistan'da yakalandığını ve tutuklandığını belirtti. Ayrıca, Özdemir'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Olay

25 Mart 2018'de saat: 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm'ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir'e ait otomobilin, aniden Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm'ün aracı hakimiyeti kaybedip refüjden Pınarbaşı istikametine giden 41 BD 308 plakalı Atilla H. idaresindeki ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir'in 27 Mart'ta Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan'a kaçtığı, aracın hasarlı ve terk edilmiş vaziyette Talas ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

(Mükremin Kaya/ İHA)

7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı
7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı
7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı

Adnan Özdemir, Mehmet Üzüm, Gürcistan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 7 kişinin ölümüne neden olan sanık Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika


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