7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 1131 gün sonra teslim oldu - Son Dakika

KAYSERİ'de, 2018 yılında aracıyla sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması sonucu aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Adnan Özdemir (49), olaydan 1131 gün sonra Artvin'de polise teslim oldu. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özdemir'in talimatla ifadesi alındı. DHA'nın ulaştığı ifadesinde, "Kaza sonrası panik yaptım ve kaçtım. Çok pişmanım" diyen Özdemir, tutuklandı.

Olay, 25 Mart 2018 günü saat 23.00 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan, Kayseri yönüne giden Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, Adnan Özdemir'in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobilin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36) ile yanındaki eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6), Hamza (8), kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ile Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Gürcistan'a kaçan Adnan Özdemir hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Adnan Özdemir, 30 Nisan'da Gürcistan'dan Artvin'e gelerek, 1131 gün sonra polis ekiplerine teslim oldu.

İFADESİNE DHA ULAŞTI: 'PANİK YAPTIM, PİŞMANIM'

Yakalandıktan sonra talimatla ifadesi alınan Adnan Özdemir'in ifadesine DHA ulaştı. Kaza günü hızının 100 kilometre olduğunu iddia eden Özdemir, "Sola manevra yapmak zorunda kaldım. Şerit ihlali yapmadan aracı topladım. Aracım hafif şekilde diğer araca sürttü. Refüje çarptım. Kaza bu şekilde meydana geldi. Hızım 100 kilometre civarındaydı. Kaza sonrası panik yaptım ve kaçtım. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Özdemir, Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.