Kayseri'de sıkıştırdığı otomobildeki 7 kişilik ailenin ölümüne neden olup kaçan zanlı, mahkemede vefat edenlere başsağlığı dileyince tepki çekti - Son Dakika
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Kayseri'de sıkıştırdığı otomobildeki 7 kişilik ailenin ölümüne neden olup kaçan zanlı, mahkemede vefat edenlere başsağlığı dileyince tepki çekti

29.11.2022 12:15

Kayseri'de trafikte ilerlediği esnada sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasına neden olup, aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan sanık, yeniden hakim karşına çıktı. Sanık Adnan Özdemir'in mahkeme salonunda kazada ölenlere başsağlığı dilemesine ölenlerin yakınları "Şimdi mi aklına geldi?" diyerek tepki gösterdi.

25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçik Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir'e ait otomobil, aniden Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm'ün hakimiyetini kaybettiği aracı refüjden karşı istikamete geçerek, A.H. yönetimindeki 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir'in 27 Mart 2018'de Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan'a kaçtığı belirlenirken, aracı ise hasarlı olarak Talas ilçesinde terk edilmiş bulundu.

MAHKEME KARARI BOZULDU

Geçtiğimiz günlerde Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan Adnan Özdemir, "Taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmedildi. Karara tepki göstererek itiraz eden ailenin avukatının talebi üzerine karar, bilinçli taksirden verilmesi gerektiği şeklinde sanık aleyhine bozuldu.

ÖLENLERE BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Bugün yeniden hakim karşısına çıkan sanık Adnan Özdemir, mahkemede kendini savundu. Konuşmasına ölenlere başsağlığı dileyerek başlayan Özdemir'e, mahkeme salonunda bulunan ölenlerin yakınları "şimdi mi aklına geldi" diyerek tepki gösterdi. Özdemir, bu olaydan sonra iş yerinin kapandığını, ailesinden de hastalananların olduğunu söyleyerek, ölenlerin tazminatlarını ödeyebilmek için tahliye olması gerektiğini belirtti.

Mahkemede dinlenen görgü tanığı da, kaza anını anlatırken, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilerek, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA
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Adnan Özdemir, Mehmet Üzüm, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de sıkıştırdığı otomobildeki 7 kişilik ailenin ölümüne neden olup kaçan zanlı, mahkemede vefat edenlere başsağlığı dileyince tepki çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sıkıştırdığı otomobildeki 7 kişilik ailenin ölümüne neden olup kaçan zanlı, mahkemede vefat edenlere başsağlığı dileyince tepki çekti - Son Dakika
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