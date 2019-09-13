Son Dakika Haberleri: 7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
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7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

2 saat önce

7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Patlamanın olduğu yerde yaklaşık 2 metre genişliğinde çukur oluştuDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7...

7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Patlamanın olduğu yerde yaklaşık 2 metre genişliğinde çukur oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu. Patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Öte yandan dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının, köylüleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu pikap, metrelerce savrulurken patlayıcının döşendiği alanda da yaklaşık 2 metre genişliğinde bir çukur oluştu. Köylülerin yanlarında getirdikleri erzakları ile aracın parçalarının etrafa savrulduğu görüldü.

Odun toplamak için bölgeye giden köylülerin kestikleri odunların içinde bulunduğu traktörün de olay yerinde olduğu görüldü.

7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu
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