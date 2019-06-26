Son Dakika Haberleri: 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı

50 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 17 kişi gözaltına alındı.

7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı.

Valilikten açıklama yapıldı

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, 26 Haziran 2019 günü saat 11.00 sıralarında, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavganın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, şu ana kadar olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, kavga, Bozova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan adam meydan dayağı yedi! 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek mezar açılınca ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 21:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]