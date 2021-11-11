Üye Girişi
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

11.11.2021 17:58

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Arsin ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan hafif ticari araca çarpan midibüs, refüjü aşıp karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı.

TRABZON'un Arsin ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan hafif ticari araca çarpan midibüs, refüjü aşıp karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Arsin ilçesi Yeşilyalı mevkisinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 61 ADJ 676 plakalı yolcu midibüsü, akaryakıt istasyonundan yola kontrolsüz çıkan 61 HE 608 plakalı Temel Y. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Midibüs refüjü aşıp karşı şeride geçerek 61 AEB 645 plakalı minibüsle çarpıştı. Hafif ticari araç da yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada midibüs ve minibüsteki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım da aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, midibüsün, akaryakıt istasyonundan yola çıkan hafif ticari araca çarptığı, refüjü aşarak karşı şeride geçip minibüsle çarpıştığı görüldü.

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Akaryakıt, Midibüs, Trabzon, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor 17:40 Depozito yönetim sistemi 2022 Ocak ayında başlıyor Dışişleri Bakanlığı'ndan Belarus suçlamalarına tepki: Sorunun parçası değiliz 17:26 Dışişleri Bakanlığı'ndan Belarus suçlamalarına tepki: Sorunun parçası değiliz
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. 16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım 16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 15:41 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz

Son Dakika Haberleri
18:12 BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı
18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi
17:50 Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor
17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek
17:25 Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş
17:05 Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı         
18:12
Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor Ali Koç'un Mesut Özil sözleri taraftarı sinirlendirdi! Tepkiler arka arkaya gelmeye devam ediyor         
17:51
Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek         
17:31
Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş Boşandığı eşini öldüren adam, cinayetten sonra hamama gitmiş         
17:26
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak         
16:23
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 18:34:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement