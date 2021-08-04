7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti - Son Dakika

Konya'nın Meram ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan acı olayda aynı aileden Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) hayatını kaybetti. Dedeoğulları ailesinin katil zanlıları Mehmet Altun, bugün ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu saklandığı dağlık alanda yakalandı.

DEDEOĞLU AİLESİNİN ÇOCUKLARI KONUŞTU

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u da tutuklandı. Silahlı saldırıda annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden Dedeoğulları ailesinin çocuklarından İngiltere'de yaşayan Çetin Dedeoğulları, savcılıkta müşteki sıfatıyla verdiği ifadede, Türkiye'ye mayıs ayının ortasında geldiğini anlattı.

"HUSUMET 2010 YILINA DAYANMAKTADIR"

12 Mayıs'taki iki aile arasında yaşanan olay sırasında yurt dışında olduğunu ifade eden Dedeoğulları, "Sonradan öğrendiğim kadarıyla karşı taraftaki kişiler benim aileme saldırmış ve olayda kardeşim ağır olmak üzere tüm aile fertlerim yaralanmış. Bu saldırı için hiçbir sebep yoktur. Ailelerimiz arasındaki husumet 2010 yılına dayanmaktadır" dedi.

OLAY SIRASINDA TÜRKİYE'DEYDİ

Dedeoğulları, 22 Mayıs'ta meydana gelen olay sırasında ise Türkiye'de olduğunu, olaydan sonra endişelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olay karşı tarafın herhangi bir sebep bulunmaksızın aile bireylerime hakaret ve tehditte bulunması nedeniyle meydana gelmiştir. Biz güvenlik kameralarını 24 Mayıs tarihinde taktırdık. Zaten kamerayı taktırmam, karşı tarafın süregelen saldırılarının devam etme ihtimaline binaen delil elde etme maksatlıydı. Olay esnasında evde yoktum. Gece de yurt dışı uçağım vardı. Havalimanındayken yeğenlerim aradı ve olaydan haberdar oldum."

TANSİYONU YÜKSELTMEK İSTİYORDU

Katil zanlısı Altun'u tanımadığını aktaran Dedeoğulları, "Karşı taraftan, 12 Mayıs'taki olay sonrası tutuklanan A.K'nin tahliye edilmesinin ardından bu aile bireylerinin bizim aile bireylerimize bakış ve kafa sallama şeklindeki tehditkar hareketleri artmıştı. Babam Yaşar Dedeoğulları da tahliye olduktan sonra A.K'nin sürekli tansiyonu yükseltmeye çalıştığını ifade ederdi." diye konuştu.

"BÖYLE BİR OLAYI YAPACAĞINI SÖYLEMEDİ"

Tutuklanan katil zanlısı Altun'un eşi Z.A. de savcılıktaki ifadesinde, M.A ile 11 yıllık evli olduklarını, 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Eşinin düzenli bir işi olmadığını, son olarak Ankara'da bir kargo firmasında 2 ay kadar çalıştığını ifade eden Z.A., şunları kaydetti:

"En son Kurban Bayramından önce Konya'ya geldi, iş aramaya başladı. Olay günü sabah evden çıktığını gördüm. Normalde belediye otobüsü ile gider. O gün neye bindiğini görmedim. Herhangi bir araç kiraladığını da görmedim. Bana bu konuda bir şey söylemedi. 30 Temmuz'da meydana gelen olay saatinde adresimdeydim. Zaten evimiz kayınpederimle altlı üstlüdür. Eşimden böyle bir olay yapacağına dair bir şey duymadım. Sadece Kurban Bayramından iki gün önce eşim kayınvalidemlerin aracıyla bu şahısların evinin oradan geçiyormuş, şahıslar eşimi durdurmuşlar. Eşim ile şahıslar arasında herhangi bir tartışma ya da kavga olmamış. Aile arasında bir Whatsapp grubu kurulduğunu duymuştum ancak ben bu grupta yoktum."

"10 YIL ÖNCE BANA HAKARET ETTİĞİNDE BAŞLADI"

Katil zanlısının annesi İ.A. ise ifadesinde olay günü evde olduğunu vurgulayarak, "Oğlum ve gelinim ile altlı üstlü otururuz. Olay sabahı 09.30 sıralarında oğlum iş aramak amacıyla evden ayrıldı hatta binadan ayrılırken ayaküstü konuştuk. Oğlumun araç kiraladığından haberim yoktur. Biz olay sonrası telefonla ulaşmaya çalıştık ama telefonu hep kapalıydı. Bundan 10 sene kadar önce Yaşar Dedeoğulları'nın bana hakaret etmesi nedeniyle davalık olmuştuk. O dava bittikten sonra da konu kapanmıştı. Oğlum ile olaydan sonra bu konuyu hiç konuşmadık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ

Aranan zanlı Altun'un ablası A.K. ise kardeşi ile en son 24 Temmuz'da görüştüklerini, bayramlaşmak için evlerine geldiğini anlattı. 30 Temmuz'da meydana gelen olay anında tarlada çalıştıklarını dile getiren A.K, "Tarlamız olay mahalline 1 kilometre uzaklıktadır. M.A. ile aramızda bir para alışverişi olmamıştır. Ayrıca böyle bir şey yapacağına dair önceden bilgim yoktur. Aile arasında bir Whatsapp grubu kurulmuş. Bu grubun kurulma amacı hukuki gelişmeleri birbirimize haber vermekti. Olaylarla bir ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.