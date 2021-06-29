7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3) - Son Dakika

7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)
29.06.2021 18:16
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBulgaristan'dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu'dabüfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza...
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bulgaristan'dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu'dabüfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Cumartesi günü Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç'un tutuklanmasının ardından sahte içkiyle ilgili tutuklu sayısı da 6'ye yükseldi.
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