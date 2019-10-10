Son Dakika Haberleri: 7. Koğuştaki Mucize Filmi
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7. Koğuştaki Mucize Filmi

1 saat önce

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7. Koğuştaki Mucize Filmi, System.String[]

Yedinci Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Senaryo: Kubilay Tat

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Kültür Şahin, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: 7. Koğuştaki Mucize

Yapımcı Firma: Lanistar Medya

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 133 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 11.10.2019


7. Koğuştaki Mucize Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Aras Bulut İynemli, Celile Toyon, İlker Aksum, Mucize, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:58 Kaynak: InterSinema.com
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