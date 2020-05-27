7. Koğuştaki Mucize Filmi Rekor Kırdı - Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmi Fransa'da rekor kırdı. Türkiye'de büyük yankı bulan ve çok sevilen filmlerin arasında yer alan 7. Koğuştaki Mucize, Fransa'da iki ayda en çok izlenen film oldu.

7. Koğuştaki Mucize En Çok İzlenen Film Listesine Girdi

2019 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmi olan 7. Koğuştaki Mucize, pek çok ünlü tarafından izlenmişti ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 7. Koğuştaki Mucize filmi 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu almakta.

Filmde küçük bir kız ölmekte ve ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır. Kızın ölümünden Memo sorumlu tutuluyor. Memo her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmamakta. İdam cezası alan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşıyor, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmek.

Hemen aşağıdan 7. Koğuştaki Mucize filminin fragmanını izleyebilirsiniz. Film Netflix'de yer almakta.