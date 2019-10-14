Son Dakika Haberleri: 7. Koğuştaki Mucize filmini kaç kişi izledi?
Son Dakika Magazin 7. Koğuştaki Mucize filmini kaç kişi izledi?

7. Koğuştaki Mucize filmini kaç kişi izledi?

45 dakika önce

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

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Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Mehmet Ada Öztekin, Mucize, Ege, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:37 
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