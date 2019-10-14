7. Koğuştaki Mucize filmini kaç kişi izledi?
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Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.
Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:37
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