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'7. Koğuştaki Mucize' filminin kamera arkasında neler yaşandı?
6 saat önce
Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı ve başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum,...
Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı ve başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip '7. Koğuştaki Mucize' filminin kamera arkası görüntüler yayınlandı.
Muğla ve Beykoz Kundura'da çekilen filmin kamera arkasında oyuncuların role hazırlık aşamaları, provaları ve çekimler arasındaki eğlenceli anları yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:21
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