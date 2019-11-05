7. Koğuştaki Mucize zirveden inmiyor
7 saat önce
Film 1-3 Kasım hafta sonunda 3 milyon 654 bin izleyici rakamına ulaştı.
Film 1-3 Kasım hafta sonunda 3 milyon 654 bin izleyici rakamına ulaştı. "7. Koğuştaki Mucize", bu rakamla "Organize İşler Sazan Sarmalı"nı geçti ve 2019'un en çok izlenen filmi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42
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