Son Dakika Haberleri: 7. Koğuştaki Mucize zirveden inmiyor
Son Dakika Magazin 7. Koğuştaki Mucize zirveden inmiyor

7. Koğuştaki Mucize zirveden inmiyor

7 saat önce

Film 1-3 Kasım hafta sonunda 3 milyon 654 bin izleyici rakamına ulaştı.

7. Koğuştaki Mucize zirveden inmiyor, System.String[]

Film 1-3 Kasım hafta sonunda 3 milyon 654 bin izleyici rakamına ulaştı. "7. Koğuştaki Mucize", bu rakamla "Organize İşler Sazan Sarmalı"nı geçti ve 2019'un en çok izlenen filmi oldu.

Mucize, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 
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