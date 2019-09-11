Son Dakika Haberleri: 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Şanlıurfa'da
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7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Şanlıurfa'da

1 saat önce

7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Şanlıurfa'da, System.String[]

7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tümgeneral Yıldırım, bazı denetleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, makam girişinde Vali Erin tarafından karşılandı.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, Erin ile bir süre makamında görüştü.

Tümgeneral Yıldırım'a Şanlıurfa ziyaretinde, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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