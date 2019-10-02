7. Konya Bilim Festivali başlıyor

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen, 3 gün sürecek 7. Konya Bilim Festivali 4 Ekim'de başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin iş birliğiyle Konya Bilim Merkezi'nde bu yıl "Sen de yapabilirsin" temasıyla düzenlenen festivalle, gençlere bilim ve teknoloji alanında ilham verilmesi hedefleniyor.

Bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve etkinliklere sahne olacak festivalde, her yaştan ziyaretçiye yönelik 100'den fazla atölye çalışması yapılacak.

Festival kapsamında, robotik kodlama, borsa, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitimler verilecek. Alana kurulacak Konya Gıda Tarım Üniversitesi Bilim Otobüsü'nde öğrencilere ilginç bilimsel deneyler gösterilecek.

Konya Bilim Festivali'nde Atak helikopteri ve TB2 SİHA ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden eğitim uçakları sergilenecek.

Lazer labirent oyun alanında, lazerlere takılmadan parkuru tamamlayanlara ve festivale bisikletiyle gelen katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtılacak.

150 bin ziyaretçi bekleniyor

4 Ekim Cuma günü 11.00'de düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak, katılımın ücretsiz olacağı festivali, 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Festival, 4-5-6 Ekim'de 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.