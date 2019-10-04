7. Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı

3 gün boyunca çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın geçmişte ve günümüzde ilimin merkezi konumunda olduğunu belirterek, "Gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak festivalimiz bu yıl çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde geçecek" dedi.

Başkan Altay, çevre illerden de ziyaretçileri Bilim Festivali'ne davet etti.