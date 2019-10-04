7. Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'incisi düzenlenen Konya Bilim Festivali, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde yoğun katılımla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
3 gün boyunca çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın geçmişte ve günümüzde ilimin merkezi konumunda olduğunu belirterek, "Gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak festivalimiz bu yıl çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde geçecek" dedi.
Başkan Altay, çevre illerden de ziyaretçileri Bilim Festivali'ne davet etti.
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