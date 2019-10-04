Son Dakika Haberleri: 7. Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı
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7. Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'incisi düzenlenen Konya Bilim Festivali, Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde yoğun katılımla başladı.

7. Konya Bilim Festivali Bilim Meraklıları İçin Kapılarını Açtı, System.String[]

3 gün boyunca çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın geçmişte ve günümüzde ilimin merkezi konumunda olduğunu belirterek, "Gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak festivalimiz bu yıl çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde geçecek" dedi.

Başkan Altay, çevre illerden de ziyaretçileri Bilim Festivali'ne davet etti.

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
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