Son Dakika Haberleri: 7. Konya Bilim Festivali'ne ilgi büyük
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7. Konya Bilim Festivali'ne ilgi büyük

1 saat önce

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali'ni ziyaret etti.

7. Konya Bilim Festivali'ne ilgi büyük, System.String[]

Mandal, Konya Bilim Merkezi'nde başlayan her bir tecrübenin diğer bilim merkezlerine de aktarılmasından dolayı Konya Bilim Merkezi'nin en önem verdikleri bilim merkezi olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa demek ki doğru iş yapıyoruz demektir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilim Festivalinin en güzel yanının çocukların etkinliklerin bire bir içinde yer almaları olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki, bu çocuklar burada gördükleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa edecek" diye konuştu.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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