7. Konya Bilim Festivali'ne ilgi büyük

Mandal, Konya Bilim Merkezi'nde başlayan her bir tecrübenin diğer bilim merkezlerine de aktarılmasından dolayı Konya Bilim Merkezi'nin en önem verdikleri bilim merkezi olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu her yaş grubundan insan buraya gelmeyi tercih ediyorsa demek ki doğru iş yapıyoruz demektir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilim Festivalinin en güzel yanının çocukların etkinliklerin bire bir içinde yer almaları olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki, bu çocuklar burada gördükleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa edecek" diye konuştu.