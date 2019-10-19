7. Konya Kitap Günleri başladı

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin resmi açılışı törenle yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7.'si düzenlen Konya Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezinde kapılarını kitapseveler için açtı. 1 milyon kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ile büyük çaplı bir organizasyon olan Konya Kitap Günleri, bu yıl ünlü tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasına gerçekleştiriliyor. 'Tüm Zamanların Baharı: Kitap' sloganıyla başlayan ve 27 Ekim tarihine kadar okurların hizmetinde olacak olan Konya Kitap Günleri okurları, çeşitli oturumlar, bildiriler, imza ve söyleşiler, sergiler, atölyeler, tiyatro ve sinema gösterimleri gibi yüzlerce etkinliklerle bir araya getirecek.

Açılış töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'ne bu yıl çok yüksek katılımın olduğunu belirterek, gelecek yıllarda bu ilgi nedeniyle Kitap Günleri'nin çok daha gelişerek devam edeceğini söyledi. Konya'nın 5 üniversitesi, 150 bin üniversite öğrencisi, 450 bine yakın orta öğretim ve lise öğrencisiyle adeta bir gençlik şehri olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bu manada bu etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kitap Günlerini bu yıl Fuat Sezgin'in anısına düzenliyoruz. Kendisini rahmetle ve şükranla anıyorum. Yeni nesle ışık saçan bir bilim insanıydı. Yine bugün rahmetli Aliya İzzetbegovic'in ölüm yıldönümü. Onu da rahmetle anıyorum ve ifade ettiği gibi 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir.' Nuri Pakdil hocamız da vefa etti. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu programlar; Nuri Pakdilleri, Fuat Sezginleri, Aliya İzzetbegovic'leri anlamamıza ve yeni nesillere aktarmamıza vesile olur" dedi.

"Konya, kitap medeniyetinin de en gözde şehridir"

Anadolu'nun merkez şehri Konya'nın her devirde insan yetiştiren, dışardan gelen insanı da kendi birikimiyle dönüştüren kudretli bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Onlarca medeniyetin son bin yılında İslam irfanıyla süzüldüğü Konya, modern dünyanın temellerinin atıldığı yeni düşüncelerin de merkezidir. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki etkileşimden çatışma değil, kendi tecrübe ve dinamikleriyle birlik, dirlik ve düzen çıkaran Konya, kitap medeniyetinin de en gözde şehridir. Öncelikle görevimiz bu şehrin insanına geleceğimizin sahibi çocuklarımıza kendi ülkesini, kendi coğrafyasını, kendi geleceğini kendi değerleriyle kendi tecrübesiyle kuracak güce sahip olduğunu hatırlatmaktır. Maziyle ati arasında kurmaya çalıştığımız köprünün bir ayağı olmasını umut ettiğim Konya Kitap Günleri'nde ülkemizin güzide yayın evleriyle seçkin yazarlarına Konya'mızın değerli yazarları, yayınevleri ve akademisyenleri eşlik edecek. Hep birlikte Türkiye, hep birlikte Konya olduğumuzun resmi geçidi olacağına inandığım Konya Kitap Günleri'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün katılımcılara emeği geçen arkadaşlara ve kıymetli ziyaretçilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok büyük bir medeniyetin evlatlarıyız"

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Vali Toprak, "Konya'da tarihçilerimiz, öğrencilerimiz ilim, irfan, kitap, sanat, kültür, tiyatro deyince koşa koşa akın ediyorlar. Bugün de aynı manzarayla karşılaştık. Bir şaheser diyeceğimiz salonumuz tıka basa dolu. Bunların içinde de yüzde 80-90 oranında da kız kardeşlerimizin olması bize gurur veriyor. Çünkü evlatlarımızın iyi yetişmelerinde milli-manevi değerlere sahip olarak yetişmelerinde inanıyorum ki annelerin çok önemli bir rolü var. Onların bilinçli olması bize gelecek adına büyük umut veriyor. Biz millet ve devlet olarak kökleri binlerce yıl geriye uzanan İslam ile yoğrulup güçlenen adaletiyle, şefkatiyle, hizmetiyle, medeniyetiyle dünyaya örnek olmuş çok büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da Kitap Günleri'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Konya Kitap Günleri'nin açılışı; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, rektörler, ilçe belediye başkanları ve protokol tarafından gerçekleştirildi. Açılış programının ardından programa katılan yazarlar Erol Göka, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Uğur Derman ve Mehmet Doğan tarafından kitap üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Konya Kitap Günleri, 27 Ekim'e kadar 10.00 - 21.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.