Son Dakika Haberleri: 7 Kuşaktır Aynı Mührü Demirlerine İşliyor

7 Kuşaktır Aynı Mührü Demirlerine İşliyor

1 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde yaşayan tek Süryani demir ustası Cemil Akdemir, 7 kuşaktır demirlere vurdukları mühürlerini gelecek nesillere aktarmak için teknolojiye direniyor.

7 Kuşaktır Aynı Mührü Demirlerine İşliyor, System.String[]
Mardin'in Ömerli ilçesinde yaşayan tek Süryani demir ustası Cemil Akdemir, 7 kuşaktır demirlere vurdukları mühürlerini gelecek nesillere aktarmak için teknolojiye direniyor.

Ailesinin Avrupa'ya gittiğini kaydeden demir işleme ustası Cemil Akdemir, el sanatlarının teknolojiye direndiğini belirterek, demir işleme mesleğini çocuklarının eğitim alarak daha da ileriye taşımasını istiyor. Mardin'in Ömerli ilçesinde 10 metrekarelik dükkanda demir işleme sanatı ile ilçenin balta, orak, keser gibi el yapımı demir ihtiyaçlarına cevap veren Cemil Akdemir, işlediği demirlere 7 kuşatır aynı mührü vuruyor. Yaklaşık 200 yıldır dedesinden miras kalan mesleği teknolojiye direnerek yaşatmak için mücadele ettiğini kaydeden Akdemir, kendi çocuklarına da bu mesleği öğreterek yeni nesillerde el sanatlarından demir işlemeciliğinin yerini almasını istiyor.

Her demir ustasının bir mührü olduğunu ve bunun büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Akdemir, 7 kuşaktır aynı mührü demirlere işlediğini söyledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Cemil Akdemir, "Ömerli'de dede mesleğini sürdürmekteyim. İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleği yapmaya başladım. 30 yıl oldu. Toplumdan memnunuz, onlar da bizden memnun. Bu mesleği geleceğe taşımak için elimden geleni yapıyorum. Bu meslek son demini yaşıyor. İnsanlar rahata alışmış, teknolojiye direniyoruz. Aklen ve fikren görmüş olduğumuz babalarımızdan o bilgilerle bu mesleği sürdürüyorum. 7 kuşatır bu mesleği yapıyoruz. Bütün aile Avrupa'ya gitti. Türkiye'de devam eden tek benim. Çocuklarımı okutacağım ama bu sanatı öğreteceğim. Çocuklar eğitimli teknoloji olarak daha da ileriye taşısınlar. 7 kuşaktır aynı mührü demirlerimize vuruyoruz" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Avrupa, Ömerli, Mardin, Yaşam
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