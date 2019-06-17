Son Dakika Haberleri: 7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali
Son Dakika Güncel Haber

7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali

44 dakika önce

Kars'ın Arpaçay ilçesinde "7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali" düzenlendi.

7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali, System.String[]
Kars'ın Arpaçay ilçesinde "7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali" düzenlendi.
Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek amacıyla Kuyucuk köyünde düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Muhtarlık ile Kuyucuk Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen festivalde, Kars Kafkas ile Başköy atlı spor klüpleri, cirit gösterisi sundu. Kadınlar da festivalde en iyi keteyi yapmak için yarıştı.
Kaymakam Abdil Koç, yaptığı konuşmada, koruma altında olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'nün önemini vurguladı.
Gölde son 2-3 yıldır su çekilmesi meydana geldiğini anlatan Koç, göldeki kuraklık sorununun çözülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.
DSİ görevlilerinin göldeki su çekilmesini araştırdığını bildiren Koç, "En kısa zamanda, yapılacak çalışmalarla teşhis konulacak. Vatandaş olarak bize bu gölü korumak ve kollamak düşer. Su kaynaklarını kirletmemeliyiz. İnşallah buradaki problemi çözeceğiz." diye konuştu.
Dernek Başkanı Medet Aydın ise festivalin güzel geçtiğini, tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi.
İstanbul'dan gelen Nejla Balcı da kuş cenneti Kuyucuk Gölü'nün kurumaya başladığını görünce üzüldüğünü belirterek, "Bu etkinlik bizi çok mutlu etti. Binlerce kilometre katedip geldik. Festivalde renkli görüntüler vardı. Cirit ve halk oyunları gösterisini çok beğendik." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:14 Kaynak: AA
Arpaçay, Kars
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak Araç kiralayanlara belge uyarısı Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 13:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7. Kuyucuk Kuş Cenneti Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]