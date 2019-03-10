7 Lira Ödeyecek Kulüp Sahibi Aranıyor!
29 dakika önce
İngiltere 5. lig ekibi Gateshead 7 lira ödeyecek yeni sahibini arıyor!
İngiltere
5. lig ekibi Gateshead 7 lira ödeyecek yeni sahibini arıyor!
İngiltere Konferans Premier Ligi ekiplerinden Gateshead'in satışa çıkarıldığı duyuruldu. Kulüp için talep edilen bedelse futbol dünyasının gündemine oturdu.
Ada'nın 5. lig seviyesinde boy gösteren takımın mevcut sahibi Ranjan Varghese tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz Eylül
ayından bu yana transfer yasağı bulunan kulübün 1 sterlin karşılığında satılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:55
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