Son Dakika Haberleri: 7 Lira Ödeyecek Kulüp Sahibi Aranıyor!

7 Lira Ödeyecek Kulüp Sahibi Aranıyor!

29 dakika önce

İngiltere 5. lig ekibi Gateshead 7 lira ödeyecek yeni sahibini arıyor!

7 Lira Ödeyecek Kulüp Sahibi Aranıyor!, System.String[]
İngiltere 5. lig ekibi Gateshead 7 lira ödeyecek yeni sahibini arıyor!

İngiltere Konferans Premier Ligi ekiplerinden Gateshead'in satışa çıkarıldığı duyuruldu. Kulüp için talep edilen bedelse futbol dünyasının gündemine oturdu.

Ada'nın 5. lig seviyesinde boy gösteren takımın mevcut sahibi Ranjan Varghese tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz Eylül ayından bu yana transfer yasağı bulunan kulübün 1 sterlin karşılığında satılacağı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:55 

Futbol, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Futbol Kulübü Arsenal Tuz İhtiyacını Kırıkkale'den Karşılıyor Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri

8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik Kardeşler Arasındaki Kavgada Cinayeti, Yeğen İşlemiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 15:24:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 Lira Ödeyecek Kulüp Sahibi Aranıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]