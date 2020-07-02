7 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+6'da 12.369 TL kazandı!
Bu bir ilandırBir son dakika golüyle binlerce lira kazanan Misli.com üyelerinin hikayelerine alıştınız, biliyoruz ama hemen hemen her gün bu kervana bir yenisi eklenebiliyor.
Bu bir ilandır
Yine bir son dakika golü, bu sefer İspanya La Liga'dan, yeni bir kazanma hikayesi daha...
"Osasuna - Leganes" karşılaşması ise deyim yerindeyse dramatik bir sona sahne oldu!
Düşme hattında yer alan Leganes, Osasuna deplasmanında 1 puan aldığına sevinmek üzereyken 90+6'da tecrübeli forvet Enric'in golüne engel olamadı ve Pamplona'dan eli boş döndü.
İşte o kupon...
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:56
Son Dakika › Spor › 7 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+6'da 12.369 TL kazandı! - Son Dakika Spor
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