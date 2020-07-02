7 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+6'da 12.369 TL kazandı! - Son Dakika

7 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+6'da 12.369 TL kazandı!

Bu bir ilandırBir son dakika golüyle binlerce lira kazanan Misli.com üyelerinin hikayelerine alıştınız, biliyoruz ama hemen hemen her gün bu kervana bir yenisi eklenebiliyor.

Bu bir ilandır

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Yine bir son dakika golü, bu sefer İspanya La Liga'dan, yeni bir kazanma hikayesi daha...


"Osasuna - Leganes" karşılaşması ise deyim yerindeyse dramatik bir sona sahne oldu!


Düşme hattında yer alan Leganes, Osasuna deplasmanında 1 puan aldığına sevinmek üzereyken 90+6'da tecrübeli forvet Enric'in golüne engel olamadı ve Pamplona'dan eli boş döndü.


İşte o kupon...


Pamplona, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:56 

Son Dakika Spor 7 maçlık iddaa kuponu oynadı, 90+6'da 12.369 TL kazandı! - Son Dakika Spor
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