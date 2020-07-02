Bu bir ilandır



Yine bir son dakika golü, bu sefer İspanya La Liga'dan, yeni bir kazanma hikayesi daha...



"Osasuna - Leganes" karşılaşması ise deyim yerindeyse dramatik bir sona sahne oldu!



Düşme hattında yer alan Leganes, Osasuna deplasmanında 1 puan aldığına sevinmek üzereyken 90+6'da tecrübeli forvet Enric'in golüne engel olamadı ve Pamplona'dan eli boş döndü.



İşte o kupon...