Son Dakika Haberleri: 7 Maçta 53 Gol Atıp, Gol Yemeden Şampiyon Oldular

7 Maçta 53 Gol Atıp, Gol Yemeden Şampiyon Oldular

1 saat önce

DİYARBAKIR'da düzenlenen Ortaokullar arası Kız Futsal Turnuvası'nın şampiyonu Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı oldu.

7 Maçta 53 Gol Atıp, Gol Yemeden Şampiyon Oldular, System.String[]
DİYARBAKIR'da düzenlenen Ortaokullar arası Kız Futsal Turnuvası'nın şampiyonu Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı oldu. 7 maçta 53 gol atıp, gol yemeden şampiyonluğu yakalayan takım, bölgeler arası turnuvada Diyarbakır'ı temsil edecek.

Diyarbakır'da ortaokullar arasında düzenlenen kız futsal turnuvası sona erdi. Diyarbakır Milli Eğitim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuvanın final maçı dün Tevfik Fikret ve Şehit Öğretmen Elif Livan ortaokulları arasında gerçekleşti. Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Tevfik Fikret Ortaokulu'nu 8-0 yendi. Böylelikle de 7 maçta 53 gol atıp, hiç gol yemeden turnuvanın şampiyonu oldu. 

Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı Antrenörü Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Erin, futsal kız kategorisinde bir takımın ilk kez bir sezonu gol yemeden şampiyon tamamladığını anlatarak, "Bu çocukları yaklaşık 5 aydır eğitiyorum. Onlar futbolu öğretmek için büyük çaba sarf ettik. Çocuklar çok hevesliydi. Bunun mükafatını da şampiyonlukla aldılar. Şimdi Diyarbakır'ı, bölgeler arası müsabakalarda temsil edeceğiz" dedi.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı Schumacher Hala Formula 1'in En İyisi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Yerine Jorge Jesus Getirilecek Manisaspor'un Kupaları, Kasaba Olan Borç Nedeniyle Haczedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:40:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 Maçta 53 Gol Atıp, Gol Yemeden Şampiyon Oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]