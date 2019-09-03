Son Dakika Haberleri: 7 maddede Fransa'da aile içi şiddet ve kadın cinayetleri rakamları
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7 maddede Fransa'da aile içi şiddet ve kadın cinayetleri rakamları

8 saat önce

Fransa’da, en son Türk asıllı Gülçin Kaplan'ın öldürülmesiyle birlikte kadın cinayetlerinin sayısı ocak ayından itibaren 101'e ulaştı. Ülkenin Kadın Erkek Eşitliği Bakanlığı rakamlarına göre, geçen yıl aile içi şiddet sonucu öldürülen 149 kişinin 121'i kadın.

7 maddede Fransa'da aile içi şiddet ve kadın cinayetleri rakamları, System.String[]

Fransa'da, en son Türk asıllı Gülçin Kaplan'ın öldürülmesiyle birlikte kadın cinayetlerinin sayısı ocak ayından itibaren 101'e ulaştı. Ülkenin Kadın Erkek Eşitliği Bakanlığı rakamlarına göre, geçen yıl aile içi şiddet sonucu öldürülen 149 kişinin 121'i kadın.


Yapılan bir araştırmaya göre ise, 18 yaş ve üzeri Fransız kadınların yüzde 12'si hayatlarında en az bir kez tecavüze uğradı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:23 
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