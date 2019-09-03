7 maddede Fransa'da aile içi şiddet ve kadın cinayetleri rakamları
8 saat önce
Fransa’da, en son Türk asıllı Gülçin Kaplan'ın öldürülmesiyle birlikte kadın cinayetlerinin sayısı ocak ayından itibaren 101'e ulaştı. Ülkenin Kadın Erkek Eşitliği Bakanlığı rakamlarına göre, geçen yıl aile içi şiddet sonucu öldürülen 149 kişinin 121'i kadın.
Fransa'da, en son Türk asıllı Gülçin Kaplan'ın öldürülmesiyle birlikte kadın cinayetlerinin sayısı ocak ayından itibaren 101'e ulaştı. Ülkenin Kadın Erkek Eşitliği Bakanlığı rakamlarına göre, geçen yıl aile içi şiddet sonucu öldürülen 149 kişinin 121'i kadın.
Yapılan bir araştırmaya göre ise, 18 yaş ve üzeri Fransız kadınların yüzde 12'si hayatlarında en az bir kez tecavüze uğradı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:23
Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü HDP'den TÜSİAD'a ziyaret: Kayyumlar ve ekonomik durum görüşüldü Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı