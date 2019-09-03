7 maddede Fransa'da aile içi şiddet ve kadın cinayetleri rakamları

Fransa'da, en son Türk asıllı Gülçin Kaplan'ın öldürülmesiyle birlikte kadın cinayetlerinin sayısı ocak ayından itibaren 101'e ulaştı. Ülkenin Kadın Erkek Eşitliği Bakanlığı rakamlarına göre, geçen yıl aile içi şiddet sonucu öldürülen 149 kişinin 121'i kadın.



Yapılan bir araştırmaya göre ise, 18 yaş ve üzeri Fransız kadınların yüzde 12'si hayatlarında en az bir kez tecavüze uğradı.