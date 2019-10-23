7 maddede Soçi Mutabakatı: Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı?
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili anlaştı.
Bu anlaşma, Türkiye'nin beklentilerini karşılıyor mu? Bundan sonra Suriye'nin kuzeyinde hangi güçler yer alacak? Suriye'nin anayasa kurucu komitesinde YPG'nin söz hakkı olacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda saatler süren görüşmesi sonucunda Suriye'nin kuzeyiyle ilgili anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmada 10 maddelik bir mutabakat metni çıktı, ancak birçok soruya henüz cevap verilmedi.
Bu anlaşma Türkiye'nin beklentilerini karşılıyor mu? Bundan sonra Suriye'nin kuzeyinde hangi güçler yer alacak? Suriye'nin anayasa kurucu komitesinde YPG'nin söz hakkı olacak mı?
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:13
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