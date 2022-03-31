7 mandalina çeşidi geliştirildi - Son Dakika
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7 mandalina çeşidi geliştirildi

31.03.2022 15:28

Mersin'in Erdemli ilçesinde turunçgil sezonunun uzatılması amacıyla 7 mandalina çeşidi geliştirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde turunçgil sezonunun uzatılması amacıyla 7 mandalina çeşidi geliştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Akdeniz İhracatçılar Birliği destekleriyle "Turunçgil Çeşit Geliştirme Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında mutasyon ıslahı yöntemiyle geliştirilen 1878 orta geç ve geç dönemde hasat edilen mandarin genotipi, araziye dikilerek 7 yıl Ar-Ge çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda turunçgil sezonunu uzatacak geç dönemde olgunlaşan, çekirdeksiz özelliği olan 7 "ümitvar" mandalina çeşidi geliştirildi.

Mandalinaların çeşit adayı olup olmadığının belirlenmesi için ise Ar-Ge çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu arada, geç dönemde olgunlaşan mandalinaların kalite kontrolü için ilk hasadı yapıldı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, gazetecilere, mandalina üretiminde erkenci ve geççi hasadın oldukça önemli olduğunu belirtti.

Mandalina üretim sezonunu uzatmak için çalışmalarının olduğuna değinen Keleş, "Mandalina üretim sezonunu uzatarak çiftçilerimizin daha uzun sürede para kazanmasını sağlamak, özellikle de ürün ihraç ettiği ülkelere mal tedarikinin daha uzun süre sağlaması konusunda yeni imkanlar sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Geççi mandalina çeşitlerinin ihracatçılar için önemli olduğuna dikkati çeken Keleş, "Geççi mandalina çeşitleri, üreticiler ve ihracatçılar için çok önemli bir imkan. Bu çeşit adaylarımızın yıl tekrarlarını yaptıktan sonra da Tohum Tescil Sertifikasyon Müdürlüğüne tescil için başvurusunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

7 mandalina çeşidi geliştirildi
7 mandalina çeşidi geliştirildi
7 mandalina çeşidi geliştirildi

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Başkan Yılmaz: 'Canla, başla çalışmaya devam edeceğiz' Başkan Yılmaz: 'Canla, başla çalışmaya devam edeceğiz'

Araştırma Geliştirme, Araştırma, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 7 mandalina çeşidi geliştirildi - Son Dakika


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