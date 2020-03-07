7 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor
GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.16.00 Galatasaray kafilesi uçakla Sivas'a hareket ederek yarın oynanacak karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.17.30 Sarı kırmızılı kafilenin Sivas'ta karşılanması.
BEŞİKTAŞTakım izinli.10.30 Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları Boğaz turuna çıkacak.17.00 Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Vodafone Kupası'ndaki özel maçta karşı karşıya gelecek. TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Boluspor14.00 Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.30 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor16.30 Eskişehirspor - Giresunspor19.00 Bursaspor - İstanbulspor
TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOLKadınlar Türkiye Kupası finali15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor (ADANA ATATÜRK SPOR SALONU)ING Basketbol Süper Ligi13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Frutti Extra Bursaspor
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi13.00 Beşiktaş - Beylikdüzü Voleybol İhtisasAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe HDI Sigorta14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta16.00 Sorgun Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor17.00 Arkas Spor - Halkbank
TENİSDavis Cup11.00 Avrupa - Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında, A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail arasında son maçlar oynanacak.
ATLETİZM11.00-16.30 Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yıldızlar kategorisinde düzenlediği dostluk turnuvası U18 Indoor Match, İstanbul'da başlayacak. (Ataköy Atletizm Salonu)
AT YARIŞI19.00 Veliefendi Hipodromu'nda Fark Yaratan Emekçi Kadınlar Sergisi ziyarete açılacak.20.00 Dünya Kadınlar Günü Koşusu yapılacak. Bu yıl dördüncüsü koşulacak yarışta; Lady of Parthenia, Bonus, Çirçuz, Jabel, Marakay, Saetta ve Storm Rose isimli atlar 1500 metre mesafe sentetik pistte birincilik mücadelesi verecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL17.30 Hertha Berlin - Werder Bremen (Nuri Şahin)17.30 Freiburg - Union Berlin (Yunus Mallı)17.30 Schalke 04 - Hoffenheim (Ahmed Kutucu)19.00 Admira - Rheindorf Altach (Sinan Bakış)21.45 Emmen - VVV Venlo ( Ferhat Görgülü, Kerim Frei)22.00 Kortrijk - Antwerp (Sinan Bolat)
23.00 Getafe - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)