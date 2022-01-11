Üye Girişi
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ - Son Dakika

7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ

11.01.2022 10:17

ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camii'nin 2019'da başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

ANTALYA'da, tarihi Kaleiçi'ndeki Şehzade Korkut Camii'nin 2019'da başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen cami, 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde, Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği camide, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görünce ibadete kapatıldı. Zaman içinde yenilenmemesi yüzünden camiye, halk arasında 'kesik minare' denilmeye başlandı. Daha önce 6 kez müdahale edilen, en ciddi restorasyonu 1974'te yapılan Şehzade Korkut Camii'nin yeniden ibadete açılması için dönemin valisi Münir Karaloğlu tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 2017 yılının Nisan ayında ihalesi yapılarak restorasyonuna başlandı.

123 YIL SONRA KÜLAHI YERİNE KONULDU

Selçukluların Antalya'yı fethiyle 'fethin sembolü' olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise 2'nci Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanmasıyla onarılan caminin restorasyonu kapsamında, 2019 yılında 'kesik minare' olarak anılmasına neden olan minaresine 123 yıl sonra ahşap külah takıldı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tüm izlerin korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen cami, 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla birlikte 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı.

15 ASIRLIK CAMİ

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Şehzade Korkut Camii'nin 15 asırlık ve 2 bin 500 yıl öncesine kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kaleiçi'nin simge eserlerinden biri olduğunu söyledi. Coşar, Kaleiçi, 2 bin 500 yıl önce medeniyetin olduğu ve çok kadim bir şehirleşmeye sahip. Şehir meydanı dediğimiz bu bölümde geniş alanda agora tabir edilen meydanın köşesine kilise olarak yapılmış sonrasında çeşitli dönemlerde her medeniyet kendine göre değişiklikler yapmış. Selçuklulara kadar geliyor ve Türklerin Antalya'yı fethetmesiyle birlikte burası camiye dönüşüyor. Şehzade Korkut'un isminin verilmesinin sebebi de minaresini Şehzade Korkut yapmış ve bu yörenin aslında tek şehzade camisi olması nedeniyle de çok önemli diye konuştu.

Camide 1896'da çıkan yangında çatısı ve minaresinin ahşap külahının yandığını, camide büyük hasar oluşması nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini anlatan Hüseyin Coşar, minarenin külahının yanması nedeniyle de 'kesik minare' denilmeye başlandığını kaydetti. Sonraki yıllarda da çöplüğe dönüştüğünü ve bakımsızlıktan yapının yüzde 50'den fazla kısmının yıkılarak bugüne kadar geldiğini aktaran Coşar, en son 1976'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı onarımın, bugünkü restorasyon tekniklerine uygun olmasa da yapının kalan kısımlarını ayakta tuttuğunu ve bugüne kadar geldiğini söyledi.

7 DÖNEMİN İZLERİ KORUNDU

Restorasyona ilk başlandığında çok ciddi statik sorunlar yaşandığını, başladıktan sonra bile bazı alanların yıkıldığını ve yeniden yaptıklarını anlatan Coşar, Hummalı bir çalışma oldu. 80 kişilik bilim heyeti oluşturuldu, koruma kurulları ve kendi uzmanlarımızın ciddi desteği oldu çünkü burada temel amacımız şuydu; 7 farklı dönem var ve bu 7 dönemi de yansıtmamız lazım. Dışarıdan biri geldiğinde 'Şurası Helenistik, şurası Roma, şurası Bizans, burası Selçuklu, burası Osmanlı, burası Cumhuriyet ve şurası da 2018'den sonra yeni yapılmış' gibi insanların görebileceği bir müze-cami fonksiyonu verme düşüncesindeydik. Bunda başarılı olduk, gerçekten çok zor bir işti diye konuştu.

AVLUSU DA AÇIK HAVA MÜZESİ

Beden duvarının 39 santimetre kayıkken, sökülüp yeniden örüldüğünü, derz aralarında küçük tuğla parçalarını bile numaralandırıp aynı yere koyduklarını dile getiren Vakıflar Bölge Müdürü Coşar, Şu an bakıldığında hiçbir ayrım görülemez. Restorasyonu yaptık ve ibadete açıldı. Açık hava müzesine dönüştürülen avlu kısmında da restorasyona başladığımızda monopterosun (bir çatıyı destekleyen ancak duvarları olmayan dairesel sütun dizisi) yarısı gözüküyordu, yarısı da yolun altındaydı. Roma dönemine ilişkin çok önemli yapı fakat kaldırım altında kalmıştı. Üzerindeki kalıntı da köşedeydi. Koruma kurulundan izinle kazı yapıldı ve monopterosun tamamı çıkarıldı. İbadet etmek isteyene de ziyaret etmek isteyene de iyi bir alternatif olacak dedi.

7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ
7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Restorasyon, Antalya, Korkut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ - Son Dakika


Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi         
10:57
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son Dakika: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti Son Dakika: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti         
10:41
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı         
09:32
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi Alişan'dan eşi Buse Varol için çok konuşulacak itiraf geldi         
21:25
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı! Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!         
16:37
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli! Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!         
14:44
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59

Son Dakika Haberleri
10:56 Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler geldi
10:51 Altının gram fiyatı 804 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış
10:41 Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak
10:40 Son Dakika: Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
10:27 Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyenler hırsızı görünce çok şaşırdı
10:25 Ikea, aşı olmayıp temaslı duruma geçenlerin maaşlarını kesecek!
10:19 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na çağrı: Melih Gökçek tutuklansın
10:19 Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati bile belli oldu
10:16 Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 11:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: 7 MEDENİYETİN İZİNİ TAŞIYAN CAMİDE 126 SONRA YIL İLK NAMAZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement