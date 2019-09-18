Son Dakika Haberleri: 7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali hazırlıkları
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7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali hazırlıkları

1 saat önce

Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali, 1 Kasım'da başlayacak.

7. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali hazırlıkları, System.String[]

Mersin'de bu yıl 7'nci kez düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali, 1 Kasım'da başlayacak.

Festivalin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, yazılı açıklamasında, Valilik himayesinde, Mersin Ticaret Borsası koordinasyonunda düzenlenecek festivalin, 3 gün süreceğini belirtti.

Özdemir, Türkiye'nin en büyük narenciye festivaline ev sahipliği yaptıklarını, kenti yansıtan değerlerin festivalde yer alacağını bildirerek, "Başlıca önceliğimiz Mersin tarımının kalbi olan, kentimiz ihracatına önemli katkı sunan ve festivalimizin ana temasını oluşturan narenciyeye, tüm kamuoyunun odaklanmasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Etkinliğin renkli görüntülere sahne olacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Sanattan spora, bilimden kültüre kadar oldukça geniş bir yelpazede Mersin'imizin sahip olduğu her bir değerin festivalimizde yer almasını sağlayarak katılımcılara eğlence dolu bir hafta sonu yaşatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, festivalimizin daha da zenginleşmesi amacıyla 'Mersin için ben de varım, festival için benim de bir önerim var.' diyen her kişi ve her kurumu İcra Kurulumuzun doğal bir üyesi olarak görüyoruz. Destek vermek isteyen her oluşuma kapılarımız sonuna kadar açıktır."

Festival 1-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Narenciye Festivali, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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