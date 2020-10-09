7 metrelik zemin etüt çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, zemin etüdü için kazılan 7 metrelik çukura düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yavru köpeğin, mahallelinin baktığı 'Pakize' isimli köpeğin yavrusu olduğu anlaşıldı. Yavruya, 'Umut' ismi verildi.

Balıkköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda inşaat firması tarafından zemin etüdü için kazılan 7 metre derinliğindeki çukurdan köpek sesi geldiğini fark eden çevredekiler merak edip baktıklarında bir yavru köpek olduğunu fark etti. Mahalleli, dikkatli baktıklarında çukurdaki hayvanın mahallelerinde besledikleri 'Pakize' isimli köpeğin geçen ay dünyaya getirdiği yavrularından biri olduğunu belirledi. Durum, itfaiye ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Polisi'ne durum bildirilip, yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin kepçe yardımıyla yaklaşık 1 saat süren kazı ve kurtarma çalışması sonrasında yavru köpek düştüğü çukurdan kurtarıldı. Uzun süre çukurda kaldığı için bitkin haldeki yavru köpek hemen annesinin yanına götürülüp, su verildi. Annesinin yavrusunu beslemesi sağlandı. YMahalle sakinleri yavru köpeğe 'Umut' ismini verirken, itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.