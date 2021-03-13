7 milli karateci finalde - Son Dakika

7 milli karateci finalde

13.03.2021 21:19
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WOW Convention Center'da düzenlenen Karate 1 Premier League'de Türk karateciler yedi dalda finale yükseldi.

WOW Convention Center'da düzenlenen Karate 1 Premier League'de Türk karateciler yedi dalda finale yükseldi. Pazar günü sona erecek organizasyonda sporcular dokuz bronz madalya maçına çıkacak..

Bir yıl aradan sonra karatede düzenlenen ilk uluslararası organizasyon olma özelliğini taşıyan Karate 1 Premier League'de Türk sporcular yedi kategoride finale yükseldi. Organizasyonun ilk gününde beş final, üç bronz maçı hakkı kazanan karateciler ikinci gün de iki final ve altı üçüncülük maçı şansı yakaladı.

Erkekler katada ilk iki turda grubunda en yüksek puanı elde ederek son dörde kalan Avrupa ikincisi Ali Sofuoğlu, yarı finalde de 27 puan alarak ilk sırayı aldı ve finalist oldu. Sofuoğlu, finalde dünya sıralamasında zirvede bulunan İspanyol Damien Quintero ile karşılaşacak.

Kadınlar kumite +68 kilonın favori isimlerinden Meltem Hocaoğlu, ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Lüksemburglu Pola Giorgetti'yi 4-0, çeyrek finalde ise Hollandalı Vanesca Nortan'ı 4-2 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yari finalde İtalyan Clio Ferracuti karşısında baştan sona üstün olan Hocaoğlu, rakibini bitime 16 saniye kala teknik üstünlükle yenerek altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

MERVE VE UĞUR BRONZ MAÇINA ÇIKACAK

84 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan Uğur Aktaş ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Slovakya'dan Tomas Kosa'yı 6-1, üçüncü turda Azeri Aykhan Mamayev'i hakem kararıyla 4-1, çeyrek finalde ise Makedon Berat Jakupi'yi 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Kazak Daniyar Yuldashev'e çekişmeli maçta 2-1 mağlup olan Aktaş şampiyonluk şansını kaybetti ve üçüncülük maçına kaldı.

61 kiloda son Avrupa şampiyonu Merve Çoban ikinci turdan başladığı organizasyonda sırasıyla Özbek Barno Mirzaeva, İsviçreli Nina Radjenovic ve Rus Alana Kochieva'yı geçerek yarı finale çıktı.

Karate 1 Premier League İstanbul'da yarın erkekler kata, kadınlar takım kata, erkekler kumite 84, +84, kadınlar kumite 61, 68 ve +68 kg kategori maçları yapılacak. Yarı final maçında İranlı Rozita Alipourkeshka karşısında maç 1-1 devam ederken bitime 89 saniye kala dördüncü ceza puanını alarak diskalifiye olan Çoban altın madalya şansını kaybetti.

Karate 1 Premier League'in ikinci gününde erkekler katada Enes Özdemir ile kadınlar katada Türkiye A, Türkiye B ve Türkiye C takımları üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.

72 ülkeden 584 sporcunun katıldığı turnuva Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek. Organizasyonda üçüncülük maçları saat 09.00'da, finaller ise 15.00'te başlayacak.

(İHA)

7 milli karateci finalde
7 milli karateci finalde
7 milli karateci finalde

Premier Lig, Türkiye, Pazar, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 7 milli karateci finalde - Son Dakika Spor


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