7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı
1 saat önce
Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03
'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.
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