Son Dakika Haberleri: 7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı
Son Dakika Ekonomi Haber

7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı

1 saat önce

Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.

7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı, System.String[]
Türkiye'de yaklaşık 14 bin firmanın içerisinde yer aldığı hırdavat sektörü, HISİAD çatısı altında ilk fuarını yapmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03 
Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Yeneroğlu'ndan İstanbul seçimi sonrası dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak Asırlık ayakkabıcı İnci Deri'nin iflası istendi Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 13:49:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 7 milyar dolarlık hırdavat sektöründen fuar atağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]