7 Milyar Dolarlık İhracatın 2023 Hedefi 13,7 Milyar Dolar

Sektörün ihracatının, 2023 yılında 13,7 milyar dolar olması hedefleniyor. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından iki yılda bir düzenlenen IBAKTECH Ankara; Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Adana, Zonguldak, Samsun, Bursa ve İzmir gibi birçok ilden binlerce yatırımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

LEZZETİN TARİHİ AR-GE İLE BULUŞUYOR

Avrasya fırıncılık ve pastacılık sektöründeki lider konumunu, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirdiği fuarlarda kanıtlayan IBAKTECH, verimli iş bağlantılarıyla birlikte ziyaretçilere, sektördeki son gelişmeleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Türk mutfağının ve teknolojinin kapılarını ardına kadar açan IBAKTECH Ankara, ilgili tüm sektörlerin profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye'nin güçlü mutfak kültürünü tanıtacak fuarda; ekmek, hamur, ambalaj makinaları, ekmek ve pasta katkı maddeleri, gıda ve içecek, çikolatacılık, fırın ve pastane ekipmanları, dondurma, pişiriciler, soğutma grupları, dondurulmuş ürünler ve dekor malzemeleri yer alacak. 2018 yılında IBAKTECH; İstanbul'da 115 ülkeden 81 bin 278 ziyaretçi, İzmir'de ise 10 bin 532 ziyaretçi ağırladı.