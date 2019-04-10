Son Dakika Haberleri: 7 milyar dolarlık seçim

7 milyar dolarlık seçim

18 dakika önce

Hindistan'da yarın başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun seçim sürecinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak.

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Hindistan'da yarın başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun seçim sürecinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimin maliyeti yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:34 
19 Mayıs, Hindistan, Ekonomi
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