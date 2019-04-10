7 milyar dolarlık seçim

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İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi