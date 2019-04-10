7 milyar dolarlık seçim
18 dakika önce
Hindistan'da yarın başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek dünyanın en uzun seçim sürecinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:34
'da yarın başlayıp 19 Mayıs
'a kadar sürecek dünyanın en uzun seçim sürecinde yaklaşık 900 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimin maliyeti yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
İçişleri Bakanı Soylu Sahte Seçmen İddialarıyla İlgili Konuştu: Hile, Suistimal ve Yolsuzluk Var
CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı