7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor - Son Dakika

7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor

22.03.2021 13:40

- 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor Mardin'de sahibi tarafından 7 ay önce 7 milyon 250 bin lira fiyatla satışa çıkarılan 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Süryani Kilisesine alıcı bulunamıyor.

- 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor

MARDİN - Mardin'de sahibi tarafından 7 ay önce 7 milyon 250 bin lira fiyatla satışa çıkarılan 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Süryani Kilisesine alıcı bulunamıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın sokakta bulunan yaklaşık 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Süryani Kilisesinin sahibi Murat Tekcan, yapının satılması için yaklaşık 7 ay önce 7 milyon 250 bin lira fiyat biçerek girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescillediği, girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Süryani Kilisesinde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor. İbadetin yapılmadığı ve uzun süre marangozhane olarak kullanılan kiliseye alıcı bulamadıklarını belirten Tekcan, "Burada 3 tane kardinal mezarı var. İçeride 2 tane tünel var. Bir tanesi kaleye bir tünelin de Deyrul Zafaran Manastırına gittiği söyleniyor. Bir süvari geçebilecek şekilde tüneller var. Vaftiz yeri var. 110 metrekare burası. Mardin merkezde Teker Mahallesinde bulunuyor. Yahudiler, Süryaniler, Ermeniler burada ibadet etmiş. Burası zamanında Yahudi sinagogu olmuş. Daha sonra bir kilise. Yüzyıllar sonra marangoz atölyesi olarak kullanılmış" dedi.

Yapının yaklaşık 3 asırdır marangoz atölyesi olarak kullanıldığını kaydeden Tekcan, "9'uncu ayda satışa çıkardık. Alıcı oldu, arayan oldu. 6 buçuk veren oldu. Bizim işimizi bozan oldu satmadık. 7 milyon 250 bin liraya satmayı düşünüyorum. Uluslararası bir şirkette yaklaşık 160 ülkeye ilan verdik" diye konuştu.

"Nakdi getiren kiliseyi alır"

Süryanilerin kiliseyi almaktan vazgeçtiklerini aktaran Tekcan, "Biz Mardin'deki Süryanilerle görüştük satmak için. Bize dediler ki biz fakiriz paramız yok. Dedik ki bir fon yapalım. 160 ülkede yayınlayalım. Para bağışı olarak benim hesabıma gelsin. Kilisede sizin olsun. Tamam dediler. Çok güzel fikir. 3 ay geçtikten sonra sözcüleri çıktı, almıyoruz dedi. Sebep ne dedik, yok almıyoruz dedi. Bunun üzerine biz de tekrar satışa çıkardık" şeklinde konuştu.

7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor
7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor
7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor
7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor

Artuklu, Yuhanna, Turizm, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarılan 1700 yıllık kiliseye alıcı bulunamıyor - Son Dakika


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