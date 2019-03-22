7 Milyon Euro'luk Banka Soygununda 5 Gözaltı Daha

Gaziantep'te 6 yıl önce bir bankadan 7 milyon 200 bin euro çalınması olayıyla ilgili baş şüpheli M.V.'nin yakınları olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Gaziantep'te 6 yıl önce bir bankadan 7 milyon 200 bin euro çalınması olayıyla ilgili baş şüpheli M.V.'nin yakınları olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.



Gaziantep'te 6 yıl önce Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinden 7 milyon 200 bin euro çalınması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda en güçlü şüpheli olarak dikkat çeken ve bir süre cezaevinde kalan M.V. isimli şahsın 5 yakını bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A., Z.A., A.A., M.B. ve S.A. Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olay 28 Mart 2013'te yaşanmış, M.V. içerisinde 7 milyon 200 bin euro bulunan zırhlı banka aracıyla ortadan kaybolmuş, daha sonra da polise teslim olmuştu. Şahsın polise teslim olmasına rağmen paraların izine ise rastlanmamıştı. - GAZİANTEP

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