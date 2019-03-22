Son Dakika Haberleri: 7 Milyon Euro'luk Banka Soygununda 5 Gözaltı Daha

7 Milyon Euro'luk Banka Soygununda 5 Gözaltı Daha

1 saat önce

Gaziantep'te 6 yıl önce bir bankadan 7 milyon 200 bin euro çalınması olayıyla ilgili baş şüpheli M.V.'nin yakınları olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

7 Milyon Euro'luk Banka Soygununda 5 Gözaltı Daha, System.String[]
Gaziantep'te 6 yıl önce bir bankadan 7 milyon 200 bin euro çalınması olayıyla ilgili baş şüpheli M.V.'nin yakınları olduğu belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı.

Gaziantep'te 6 yıl önce Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesinden 7 milyon 200 bin euro çalınması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda en güçlü şüpheli olarak dikkat çeken ve bir süre cezaevinde kalan M.V. isimli şahsın 5 yakını bu sabah gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A., Z.A., A.A., M.B. ve S.A. Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay 28 Mart 2013'te yaşanmış, M.V. içerisinde 7 milyon 200 bin euro bulunan zırhlı banka aracıyla ortadan kaybolmuş, daha sonra da polise teslim olmuştu. Şahsın polise teslim olmasına rağmen paraların izine ise rastlanmamıştı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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