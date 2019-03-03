'7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşıyor'
29 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: , "Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 13 milyondan fazla işçinin yaklaşık 5,4 milyonu asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: , "Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 13 milyondan fazla işçinin yaklaşık 5,4 milyonu asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır. Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşamaya devam etmektedir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:30
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