'7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: , "Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 13 milyondan fazla işçinin yaklaşık 5,4 milyonu asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: , "Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 13 milyondan fazla işçinin yaklaşık 5,4 milyonu asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır. Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşamaya devam etmektedir." dedi.

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