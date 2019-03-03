Son Dakika Haberleri: '7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşıyor'

'7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşıyor'

29 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: , "Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 13 milyondan fazla işçinin yaklaşık 5,4 milyonu asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır.

'7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşıyor', System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: , "Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 13 milyondan fazla işçinin yaklaşık 5,4 milyonu asgari ücret ile geçimini sağlamaktadır. Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşamaya devam etmektedir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:30 

İşçi, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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