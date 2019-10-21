7 milyonluk ORKÖY kredisinin yüzde 92'si dağıtıldı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), 2019 yılı için öngörülen 7 milyon liralık kredi miktarının yüzde 92'sinin dağıtıldığı bildirdi.



Adana Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında kalan Adana ve Osmaniye illeri dahilindeki orman köylüsünün kalkındırılmasına yönelik ORKÖY kredi desteğine devam ediyor.



OBM bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri Şubesince yürütülen destek çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bugüne kadar 2019 yılı için öngörülen 7 milyon lira kredi miktarının yüzde 92'si dağıtıldı. Şube görevlileri geriye kalan miktarın ise en kısa zamanda dağıtılacağı bilgisini verirken ekonomik ve sosyal nitelikli kredilerden oluşan destekler orman köylüsünün bütçesine önemli katkı sağlıyor.



Özellikle Süt Koyunculuğu, Süt Sığırcılığı, Üretim Desteği, Dam Örtülüğü, Besi Sığırcılığı ve Güneş Enerjisi kredilerinin yoğun talep gördüğü belirtildi.



Şube Müdürlüğünün kayıtlarına göre, Adana ve Osmaniye'de 7 köyde toplam 196 haneye 572 bin 500 TL sosyal nitelikli, 56 köyde toplam 364 haneye ise 5 milyon 827 bin 500 TL ekonomik nitelikli ORKÖY kredisi verildi. Görevliler, dağıtılan kredilerin yüzde 20'sinin hibe olduğunu, geri alınmayacağını bildirdi. - ADANA