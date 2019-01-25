7 mucit girişimci projelerini anlatarak yatırımcılardan destek istedi
2 saat önce
TÜMMİAD- Keiretsu Forum Türkiye işbirliği ile hayata geçirilen Mucit Girişimci Programı'nın ikincisi dün düzenlenen BTM Mucitler Sahnesi ile sona erdi.
BTM-TÜMMİAD- Keiretsu Forum Türkiye işbirliği ile hayata geçirilen Mucit Girişimci Programı'nın ikincisi dün düzenlenen BTM Mucitler Sahnesi ile sona erdi. Sahnede 7 mucit girişimci icatlarını, yatırımcılara tanıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:47
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