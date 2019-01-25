Son Dakika Haberleri: 7 mucit girişimci projelerini anlatarak yatırımcılardan destek istedi

7 mucit girişimci projelerini anlatarak yatırımcılardan destek istedi

2 saat önce

TÜMMİAD- Keiretsu Forum Türkiye işbirliği ile hayata geçirilen Mucit Girişimci Programı'nın ikincisi dün düzenlenen BTM Mucitler Sahnesi ile sona erdi.

7 mucit girişimci projelerini anlatarak yatırımcılardan destek istedi, System.String[]
BTM-TÜMMİAD- Keiretsu Forum Türkiye işbirliği ile hayata geçirilen Mucit Girişimci Programı'nın ikincisi dün düzenlenen BTM Mucitler Sahnesi ile sona erdi. Sahnede 7 mucit girişimci icatlarını, yatırımcılara tanıttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:47 

Türkiye, Ekonomi
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